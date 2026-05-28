Сайфитдинов: отчет губернатора свидетельствует о поступательном развитии Тюменской области

Депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании регионального парламента положительно оценили отчет губернатора Тюменской области Александра Моора о деятельности регионального правительства за 2025 год.

Главным событием предыдущего года глава региона назвал 80-летие Великой Победы. "В юбилейном году 47 наших земляков – участников Великой Отечественной войны, получили высокое звание почетных жителей муниципальных образований. Более двух тысяч наших ветеранов награждены юбилейной медалью 80 лет Победы в Великой Отечественной войне", - отметил, комментируя отчет губернатора, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Глава облдумы акцентировал внимание на том, что забота об участниках специальной военной операции и членах их семей остается приоритетной в деятельности правительства области. Продолжает расширяться перечень мер государственной поддержки наших бойцов и их семей.

Фуат Сайфитдинов напомнил, что в Тюменской области была запущена программа "Боевой кадровый резерв", которая позволила ветеранам СВО раскрыть свой потенциал и найти себя в мирной жизни. "Пройдя несколько обучающих модулей, многие ребята уже вышли на работу в органы государственной власти и местного самоуправления, многие проходят стажировку", - сказал спикер регионального парламента.

По его словам, несмотря на то, что прошедший год, как и последние несколько лет, был непростым, Тюменской области удалось добиться решения всех задач национального развития, которые ставит президент России Владимир Путин. "В отчете отмечена и эффективность реализации национальных проектов. Губернатор подчеркнул, что национальные проекты являются мощным двигателем развития нашей страны, который превращает большие планы в реальные достижения", - отметил Фуат Сайфитдинов.

В докладе губернатор назвал некоторые показатели, по которым Тюменская область находится в числе лидеров. Регион пять лет подряд входит в топ-5 Рейтинга инвестиционной привлекательности и Рейтинга качества жизни. За десять лет промышленность области выросла более чем в полтора раза, обрабатывающая промышленность более чем в 2 раза.

По итогам 2025 года высокие результаты достигнуты в сельском хозяйстве: собрано свыше 1 млн 700 тысяч тонн зерна. Рекордным остается ввод жилых домов в эксплуатацию: в 2025 году – свыше 2 млн 950 тыс. квадратных метров. Строятся новые автодороги, развязки, повышается безопасность наших магистралей.

Выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса. Их вклад в региональный валовый продукт составляет 25%. Почти на треть за последний год увеличилось число самозанятых.

Главный показатель стабильности региона и уверенности его жителей в своем будущем – демография. Тюменская область находится в десятке лидеров по рождаемости, в регионе отмечается стабильный рост численности семей, в том числе – многодетных.

"Все эти достижения свидетельствуют о поступательном развитии региона, где приоритетом является укрепление экономического потенциала и забота о благополучии людей. Возникающие проблемы оперативно решаются благодаря профессионализму команды губернатора, совместной и слаженной работе органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественных институтов и депутатского корпуса", - прокомментировал Фуат Сайфитдинов.