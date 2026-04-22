Сколько денег на репетиторов тратят тюменцы, рассказали родители старшеклассников

В Тюмени услуги репетиторов оплачивают 30% семей учеников 7—8 классов, 51% родителей девятиклассников и 56% родителей учащихся 10—11 классов, об этом свидетельствуют результаты проведенного SuperJob опроса.

Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют 3,9 тыс. рублей.

Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями ожидаемо являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика и информатика (в 9 классах в число популярных дисциплин также входит химия). Расходы семей на репетиторов для девятиклассников достигают 5 тысяч рублей в неделю. На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 5,8 тыс. рублей в неделю.