Антимонопольная служба проверяет стоимость воды в аэропорту Тюмени

Тюменское УФАС проверяет цены на питьевую воду в аэропорту Рощино, проверка проводится по поручению ФАС России и на основании многочисленных обращений граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.



УФАС запросило данные о стоимости питьевой воды, среднем значении изменения цен и влияющих на их формирование факторах у десяти организаций, которые торгуют и предоставляют услуги общепита в аэропорту. Четыре организации оштрафованы за непредоставление сведений в антимонопольный орган.



"Управление продолжает мониторинг ситуации с ценообразованием на питьевую воду в аэропорту города Тюмени и при выявлении нарушений антимонопольного законодательства примет меры",- сообщили в ведомстве.

