Антимонопольная служба проверяет стоимость воды в аэропорту Тюмени

11:01 08 июня 2026
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Тюменское УФАС проверяет цены на питьевую воду в аэропорту Рощино, проверка проводится по поручению ФАС России и на основании многочисленных обращений граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

  
УФАС запросило данные о стоимости питьевой воды, среднем значении изменения цен и влияющих на их формирование факторах у десяти организаций, которые торгуют и предоставляют услуги общепита в аэропорту. Четыре организации оштрафованы  за непредоставление сведений в антимонопольный орган.
  
"Управление продолжает мониторинг ситуации с ценообразованием на питьевую воду в аэропорту города Тюмени и при выявлении нарушений антимонопольного законодательства примет меры",- сообщили в ведомстве.
  

Теги: УФАС России по Тюменской области , аэропорт , вода , цены
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