Более 27 млн рублей потеряли тюменцы из-за мошенников за неделю

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 54 жителя региона, сумма похищенных у них денег превысила 27 млн рублей.
Так, жительница Тюмени перевела мошеннику 4 млн рублей, который пообещал ей через автосалон пригнать автомобиль из-за границы. Прокуратура Ленинского административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.
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