Тюменская область на форуме "Путешествуй" поделится опытом на сессиях про кинотуризм и внесезон

Фото из архива информационного центра правительства ТО

В Москве 10-14 июня пройдет международный туристический форум "Путешествуй!". В числе участников - делегация Тюменской области.

Тюменская область традиционно активно участвует в форуме. В этот раз в ждем выступления директора департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой на сессиях "Кинотуризм: по следам любимых киногероев", "Внесезон: как гармонизировать туристический поток в течение года".

Международный туристический форум "Путешествуй!" – ключевое событие российской туриндустрии мирового масштаба и основная площадка, объединяющая профессионалов и широкую аудиторию путешественников.Помимо деловой программы, на форуме организуют масштабную выставку с региональными стендами и яркий фестиваль, доступ для всех гостей — свободный.

В 2025 году тюменский стенд за время форума посетили более 430 тыс человек, экспозиция стала настоящим центром притяжения. Каждый день гости участвовали в караоке по-сибирски, мастер-классах, викторинах и конкурсах, пробовали авторские сибирские напитки и фирменное мороженое. В День России команда Visit Tyumen собрала ответы участников форума на вопрос "Что для вас значит Россия?" и представила видеоролик на церемонии закрытия. За шесть дней гостям раздали более 10 тысяч призов и угощений, в том числе мороженое Visit Tyumen. Победители главной викторины получили сертификаты на поездку по национальному туристическому маршруту "В Сибирь по своей воле". На стенде представили туристический потенциал региона, включая Тюмень — столицу термальных вод России. По итогам форума экспозиция Тюменской области признана победителем в номинации "Лучшая вовлекающая программа экспозиции" и удостоена награды первой степени.