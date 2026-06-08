Проект Южного обхода Тюмени получил высокую оценку на ПМЭФ

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил проект строительства Южного обхода Тюмени и предложил регионам Ассоциации инновационных регионов России рассмотреть возможность тиражирования подобных практик инфраструктурного развития.
Напомним, Южный обход Тюмени станет частью трассы М-12 "Восток", его строительство должно начаться в 2026 году, стоимость - порядка 24,5 миллиарда рублей, финансирование будет распределено между федеральным бюджетом, заемным финансированием и бюджетом самого региона в долях, равных примерно 30% стоимости.
Губернатор Александр Моор:
"Южный обход" Тюмени - это реальный вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона. Благодаря новой трассе появится прямой доступ к территории индустриального парка, где расположится крупный распределительный центр. При выборе локации для его строительства одно из основных условий было наличие удобной транспортной развязки. Также проектируемый обход города станет важным элементом для успешного функционирования всероссийского термального курорта спортивно-оздоровительного формата. Все это десятки миллиардов рублей инвестиций и тысячи рабочих мест.
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