Проект Южного обхода Тюмени получил высокую оценку на ПМЭФ

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил проект строительства Южного обхода Тюмени и предложил регионам Ассоциации инновационных регионов России рассмотреть возможность тиражирования подобных практик инфраструктурного развития.

Напомним, Южный обход Тюмени станет частью трассы М-12 "Восток", его строительство должно начаться в 2026 году, стоимость - порядка 24,5 миллиарда рублей, финансирование будет распределено между федеральным бюджетом, заемным финансированием и бюджетом самого региона в долях, равных примерно 30% стоимости.

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