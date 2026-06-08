Подростки на мопедах жестко столкнулись в тюменском селе

Вечером 6 июня в селе Ильинка в Казанском округе столкнулись два мопеда, на которых ехали четыре подростка, предварительно, один из водителей выехал на встречную полосу. Ранения различной степени тяжести получили четверо подростков в возрасте 15-ти, 16-ти и 17-ти лет, они госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних проведут дополнительные профилактические мероприятия с подростками и их родителями, а также рейды по выявлению несовершеннолетних водителей, сообщили в ГАИ ТО.