Подростки на мопедах жестко столкнулись в тюменском селе

11:46 08 июня 2026
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Вечером 6 июня в селе Ильинка в Казанском округе столкнулись два мопеда, на которых ехали четыре подростка, предварительно, один из водителей выехал на встречную полосу. Ранения различной степени тяжести получили четверо подростков в возрасте 15-ти, 16-ти и 17-ти лет, они госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних проведут дополнительные профилактические мероприятия с подростками и их родителями, а также рейды по выявлению несовершеннолетних водителей, сообщили в ГАИ ТО.

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