Тюменские производители укрепляют связь с покупателями через дегустации

Проект "Покупай Тюменское" остается одной из важных площадок продвижения местной продукции. Он помогает региональным производителям быть заметнее на полках, выходить к новым покупателям и напрямую рассказывать о качестве, составе и особенностях своих товаров.

Проект реализуется в Тюменской области с 2009 года. Сегодня он объединяет производителей молочной, мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской продукции, мороженого, овощей, ягод, бакалейных товаров и других направлений. По официальной информации, по состоянию на конец 2025 года участниками проекта стали 75 тюменских товаропроизводителей, а в течение года было проведено 64 фестиваля и 30 дегустаций местной продукции.

Как отметил председатель комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, проект влияет на развитие отрасли в целом: способствует расширению ассортимента, повышению качества и безопасности продукции.

Заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов подчеркнул, что в регионе работают более 340 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Многие из них делают ставку на глубокую переработку сырья, технологическое обновление и выпуск продуктов здорового или функционального питания.

Компания "Золотые луга" на протяжении многих лет участвует в проекте: предприятие выходит на фестивали, дегустации и другие мероприятия вместе с тюменскими производителями. Такой формат позволяет покупателям ближе познакомиться с местной молочной продукцией, а самим производителям – показать ассортимент не только через витрину, но и через живой опыт: вкус, консультацию, разговор с представителями предприятия.

Особый интерес у покупателей традиционно вызывают классические молочные продукты предприятия: сыры, творог, сметана, полезные кисломолочные напитки, в том числе ацидофилин и биопростокваша, а также новинки и уникальные вкусы из ассортимента.

"Для нас важно, чтобы покупатель мог не просто увидеть тюменский продукт на полке, но и познакомиться с ним ближе: попробовать, задать вопросы, понять, как он производится и чем отличается. Участие в проекте "Покупай Тюменское" помогает выстраивать доверие к местной молочной продукции и поддерживает интерес к региональным брендам", – отмечает директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

Отдельное внимание предприятие уделяет технологическому развитию. В 2025 году на АО "Золотые луга" была реализована автоматизированная система учета и мониторинга электроэнергии, а также интегрирована SCADA-система для автоматизированного управления и контроля технологических процессов в режиме реального времени.

Заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов отмечал, что фестивали и дегустации на базе федеральных сетей остаются одним из самых эффективных форматов продвижения, поскольку дают прямой контакт производителя и потребителя. По его словам, проект продолжит развиваться, прирастая в объемах, ассортименте и географии поставок.

Компания "Золотые луга" планирует продолжить участие в дегустационных мероприятиях проекта. Для покупателей это возможность открыть для себя новые и уже хорошо знакомые тюменские продукты, а для предприятия – укрепить присутствие на рынке и поддержать интерес к качественной местной молочной продукции.