Тюменские производители вышли на федеральную витрину: на Яндекс Маркете запущен региональный раздел

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

На федеральной площадке Яндекс Маркет начала работу региональная витрина "Сделано в Тюменской области". В специальном разделе собраны продовольственные и промышленные товары местных производителей – от продуктов питания до изделий лёгкой промышленности.

В числе участников проекта – компания "Золотые луга", один из крупнейших переработчиков молока на Урале и в Сибири. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект реализуется в рамках федеральной программы "Создано в России" и региональной инициативы "Сделано в Тюменской области" при поддержке нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Для поддержки региональных производителей заключено соглашение о сотрудничестве между Инвестиционным агентством Тюменской области и Яндекс Маркетом. Витрина помогает покупателям быстро находить товары местного производства, а компаниям – расширять географию продаж и работать с новой аудиторией.

"Региональная витрина на федеральном маркетплейсе – это не просто новая точка продаж для тюменских предпринимателей, а мощный инструмент укрепления локальных брендов", – прокомментировала руководитель центра "Мой бизнес" Мария Покалюхина.

На витрине представлены сливочное масло, творог, кефир, сметана, молоко и йогурты торговой марки "Золотые луга", а также питьевой йогурт из десертной коллекции со вкусом "Черничный пирог". Продукцию можно заказать с доставкой через маркетплейс.

"Участие в региональной витрине даёт нам возможность быть ближе к потребителю и представить продукцию широкой аудитории за пределами традиционных каналов продаж. Онлайн-площадки сегодня становятся важной частью продовольственного рынка, и для локальных производителей это дополнительный инструмент развития", – отметила директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

Создание региональной витрины на федеральном маркетплейсе отражает общий тренд на поддержку локального бизнеса и развитие электронной коммерции. Для покупателей это удобный способ выбрать товары местного производства, для компаний – шаг к укреплению бренда и расширению присутствия на цифровых платформах.