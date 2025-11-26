Прокуратура проверит продавцов имитированной икры в Тюмени, которой они якобы торговали как натуральной

11:26 26 ноября 2025
Прокуратура Тюменской области организовала проверку по публикациям в СМИ о нарушении прав покупателей при продаже имитированной икры, в которых сообщалось, что в ДК "Железнодорожник" жителям областного центра имитированной икры под видом лососевой. 

Ярмарка былана прошлой неделе, написавшие с нее репортаж журналисты заявили, что покупателям, которые выстроились в очереди за дешевой икрой, в жестяных банках под видом лососевой продавали имитированную икру.

"Проверка проводится с привлечением контролирующих и правоохранительных органов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства и прав потребителей при организации торговли, а также наличию в действиях продавца товара признаков уголовно-наказуемого деяния. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

