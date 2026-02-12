Участник "Боевого кадрового резерва" назначен замруководителя филиала фонда "Защитники Отечества"

Участник программы "Боевой кадровый резерв" Семён Аполонов назначен заместителем руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти, сообщил губернатор Александр Моор.
Это уже второе кадровое решение по итогам программы.
"С 2018 года Семён служил по контракту в Минобороны РФ,в 2022 году со своим подразделением отправился в зону СВО. Получил тяжёлое ранение, награждён медалью "За отвагу". Он и сейчас помогает ветеранам СВО и их семьям, хорошо знает запросы людей и умеет выстраивать диалог. В период стажировки работал социальным координатором фонда – сопровождал семьи защитников, поддерживал близких без вести пропавших и погибших бойцов. За время обучения в БКР показал серьёзный профессиональный рост, ответственность и готовность брать на себя новые задачи", - сообщил Моор.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru