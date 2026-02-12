Яндекс Маркет стал четвертой онлайн-площадкой, где можно купить тюменские товары

Витрина "Сделано в Тюменской области" открыта на Яндекс Маркете, купить там можно продовольственные и промышленные товары.

Региональная витрина на федеральном маркетплейсе - это мощный инструмент укрепления локальных брендов, уверена руководитель центра "Мой бизнес" Мария Покалюхина. Каждый предприниматель, чьё производство находится в Тюменской области, может стать частью проекта.

Разместиться на витрине помогут в "Моем бизнесе" Инвестагентства, подробности по тел.: +7 (3452) 49-99-44 (доб 105).

Региональные витрины уже представлены на Ozon, Wildberries и "Ярмарка мастеров".