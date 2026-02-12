Ялуторовский молочный комбинат собирается кормить тюменцев собственными глазированными сырками

Линию по выпуску глазированных творожных сырков планирует запустить молочный комбинат "Ялуторовский". Инвестпроект на 2026–2028 годы утвержден. Производство откроют на базе нового производственного комплекса комбината и проведут реконструкцию ряда площадок.

Сейчас в регионе выпускают только творожные сырки с ванилином и изюмом, эти занимаются в АО "Тобольский ГМЗ" и ООО "Тюменьмолоко" на площадке в Нижней Тавде. Реализация проекта позволит увеличить объем производства творожных изделий не менее чем на 10% и расширит ассортимент местной молочной продукции, считают в департаменте АПК ТО.