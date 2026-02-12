Две многодетные семьи Тюмени награждены орденом "Родительская слава"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почётных званий, а также о награждении орденами и медалями за заслуги в различных областях, согласно документу за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей орденом "Родительская слава" награждены супруги Раиса Алиева и Ахмед Костоев и супруги Ольга и Юрий Власовы.

Раиса Алиева и Ахмед Костоев в браке более 18 лет, у них 11 детей, все успешно учатся и проявляют себя не только в учебе, но и творчестве, спорте. Глава семейства - заместитель председателя Тюменской областной общественной организации Центр Ингушской культуры "Магас" по Нижнетавдинскому району.

Ольга и Юрий Власовы в браке тридцать лет, у них пять сыновей и три дочери в возрасте от 7 до 29 лет, старшие дети работают, есть внуки. Супруги награждены медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Большое внимание в семье уделяется духовным ценностям, семья придерживается православных взглядов и традиций.

На фото и архива администрации Тюмени - Власовы с детьми. В 2024-м, Год семьи, глава Тюмени Максим Афанасьев в торжественной обстановке выразил им признательность за активное участие в общественной жизни города и пропаганду семейных ценностей.