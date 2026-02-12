Каждый второй турист Тюменской области в 2025 году приехал в регион повторно

Тюменская область за 2025 год приняла, по предварительным данным, около 4,1 миллиона туристов, и хотя взрывным ростом турпотока похватать не получится - рост соответствует общероссийской динамике (в среднем +4% в год), зато заметно растут другие важные показатели, в том числе желание гостей вернуться - каждый второй прошлогодний турист в регионе бывал уже как минимум один раз. О результатах тюмеской туротрасли и планах на 2026-й на итоговом совещании рассказала директор департамента потребрынка и туризма региона Мария Трофимова.

Говоря о положительной динамике, также нужно отметить и такие показатели, как продолжительность визитов и сезонность. Если прежде туристы в регионе задерживались на 2-3 дня, то теперь их пребывание длится до 4 ночей. Причем турпоток стал всесезонным, и даже привычно для многих регионов "мертвый" ноябрь был для тюмеской туротрасли успешным, благодаря запуску термального сезона.

Сейчас турист все чаше ищет ответы на вопрос не КУДА ехать, а ЗАЧЕМ, констатировала Трофимова. Тюменскую область выбирают, чтобы накупаться в термальных минеральных источниках (оздоровительный туризм). Многие приезжают на крупные фестивали, форумы и другие мероприятия , которых становится все больше и все чаще они дорастают до федерального уровня (событийный туризм). Несколько лет активно развивается гастрономический туризм - это привлекает любителей вкусно поесть и познакомиться с локальной кухней.

Как выглядит портрет туриста? ели смотреть по гендеру, 58% - мужчины, 42% - женщины, средний возраст - 42-43 года, средний доход - 110 тыс рублей. Чаще всего в Тюменскую область приезжают жители Югры (более трети от общего турпотока), на втором месте по визитам - жители Свердловской области, на третьем - Ямала. Часто бывают гости из Курганской, Омской, Челябинской областей. Трофимова подчеркула, что соседине регионы - это около 15 млн человек, поэтому привлекательными для них отрасль должна быть в первую очередь. Растеч число поездой из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В планах на 2026 год - развитие действующих направлений, а также инклюзивного туризма, научно-популярного, сельского и въездного туризма, создание более комфортных условий для семейного отдыха и привлечение автопутешественников.