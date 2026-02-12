У ТЭЦ-2 в Тюмени проведут учения по ликвидации ЧС

Плановые тренировочные учения пройдут на территории ТЭЦ-2 в Тюмени 12 февраля с 11.30 до 13.00. Участники учений отработают взаимодействие между оперативными службами по ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.

"В течение дня в указанном районе будет наблюдаться скопление специальной техники и работа сотрудников подразделений, задействованных в учениях. Жителей города призывают сохранять спокойствие", - предупредили в администрации города.