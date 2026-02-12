В Тюмени устраняют последствия взрыва газа в машине на втором этаже гаражного кооператива

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия вспышки газовоздушной смеси в результате утечки из газобаллонного оборудования, установленного в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаража, без последующего горения.

Сообщение о происшествии в гаражном кооперативе "Суходольская 1" по улице Широтной поступило в восьмом часу утра 12 февраля. Информация о причинах случившегося предварительная. Погиб один человек, травмированных нет. Предварительная площадь повреждения 100 квадратных метров. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

На месте происшествия работают 18 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, задействовано 5 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по ТО.