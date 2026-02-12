Более пяти тысяч жалоб на банки поступило в ЦБ из Тюменской области, Югры и Ямала

В 2025 году жители Тюменской области, Югры и Ямала стали чаще жаловаться на банки. Количество претензий к кредитным организациям увеличилось на 10% и превысило пять тысяч. Почти в два раза - до 390 - выросло количество жалоб на отказы банков в проведении операций и блокировку карт, число жалоб по поводу кибермошенничества снизилось на 11% - до 470, сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина:

Банк вправе заблокировать карты и онлайн-операции клиента, если информация о нем или получателе денег содержится в специальной базе данных счетов, замеченных в преступных схемах. Это создает дополнительные барьеры для вывода и обналичивания денег, похищенных мошенниками. Счет при этом не блокируется, человек может воспользоваться деньгами и совершить операции в офисе банка. Кроме того, если клиент считает, что реквизиты его счета ошибочно попали в базу, он может обжаловать это, обратившись в свой банк или напрямую к регулятору, заполнив заявление на нашем сайте.

Треть всех жалоб касаются ипотечного, потребительского и автокредитования. В прошедшем году число таких жалоб сократилось на 6% и составило 1,5 тыс. Жители Тюменского региона стали реже жаловаться на проблемы с погашением, высокие штрафы и комиссии. Также поступило меньше жалоб на навязывание услуг при оформлении кредитных договоров: их число снизилось более чем на треть. Этому способствовали надзорные меры регулятора.