В ДТП с участием двух иномарок и КамАЗа под Тюменью пострадали все водители

На 37-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда в Нижнетавдинском округе 11 февраля столкнулись BMW и КамАЗ. От удара грузовик отбросило на встречный Nissan. Автомобили раскидало по кюветам.
Предварительно, причиной ДТП стал выезд BMW на встречную полосу при обгоне.
Многочисленные травмы получили все участники аварии, позже 48-летний водитель BMW скончался.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru