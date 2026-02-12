В ДТП с участием двух иномарок и КамАЗа под Тюменью пострадали все водители

На 37-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда в Нижнетавдинском округе 11 февраля столкнулись BMW и КамАЗ. От удара грузовик отбросило на встречный Nissan. Автомобили раскидало по кюветам.

Предварительно, причиной ДТП стал выезд BMW на встречную полосу при обгоне.

Многочисленные травмы получили все участники аварии, позже 48-летний водитель BMW скончался.