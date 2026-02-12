Пантелеев рассказал о планах Тюменской области на развитие трех туркластеров и курортного района

16:59 12 февраля 2026
В стратегических планах Тюмеской области - развитие трёх туристических кластеров, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев. 


Выступа на совещени по итогам 2025 года с сфере туризма, Пантелеев говорил о туристско-рекреационном кластере вокруг центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", формирующемся кластере вдоль реки Тура в Тюменском округе и продолжаение работы над мастер-планом туристического каркаса города Тобольска. "При этом у нас появилась возможность сформировать тюменский курортный район. Таких примеров по всей стране - единицы", - отметил Пантелеев.

Март, 2026