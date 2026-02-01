Рейс Azur Air из Тюмени во Вьетнам вылетел с задержкой в 16 часов

Главный редактор: Достовалова А.С., телефон 8 (3452) 463-204, e-mail: edit@newsprom.ru
Адрес редакции: 625000, г.Тюмень, ул.8 Марта 1, оф.207
Учредитель и издатель: ООО «Интернет-издание Ньюспром.Ру» (625000, г.Тюмень, ул.Хохрякова, 57, оф.507)
Директор: Пересторонина Т.А.
При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-24570 выдано 29 мая 2006 года Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Положение об обработке персональных данных в ООО "Интернет-издание Ньюспром.Ру"