Рейс Azur Air из Тюмени во Вьетнам вылетел с задержкой в 16 часов

16:38 12 февраля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2026