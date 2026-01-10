Московская буря столетия повлияла на планы тюменских пассажиров

В Москве прошел рекордный за последние 50 лет снегопад, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице достигла почти 40 см. Это стало причиной корректировки работы московских аэропортов, которые коснулись и тюменцев.

По "Аэрофлоту" ситуация выглядит пока так: утренний рейс SU 1502 отменен, вылет рейса SU 1504 из Шереметьево пока поставлен на 12 часов мск вместо 8:05, вылет рейса FV 6367 / SU 6367 отложен до 16:15 вместо 14.15

У UTair все полеты идут согласно расписания, вечерний рейс "Победы" отложен почти на час - поставлен на 23:40 вместо 22:45.

Соответственно, отменен рейс SU 1503 в Москву, рейс SU 1505 отложен до 18:00 по тюменскому времени, FV 6368/SU 6368 - до 22:00 тмн.

Имеются изменения и в расписании других рейсов, вылетающих из Рощино.

Авиакомпании и наша редакция убедительно просят вас следить за расписанием и прибывать в аэропорты заблаговременно.