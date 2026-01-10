Рейсы в Москву, Сочи и Махачкалу задерживаются на вылет в Тюмени

На вылет в аэропорту "Рощино" задерживаются пять рейсов, в том числе утренний рейс в московский аэропорт "Шереметево", на прилет - три рейса.

Задержка рейса из Тюмени в Москву компании "Аэрофлот", вылет которого должен был состояться в 6:55 и теперь перенесен на 16:25, обусловлена погодными условиями в аэропорту "Шереметево" - из-за снегопада он закрыт на прием воздушных судов до 10:00 (мск).

С 7:05 на 11:00 отложен вылет из Тюмени рейса в Сочи компаний "Ямал" и "ЮТэйр". Возвращение совмещенного рейса в "Рощино" соответственно тоже переносится - с 16:10 на 20:05. Задержка обусловлена ограничениями прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. По этой же причине на прилет и вылет задерживается рейс из Махачкалы и обратно.

В Минводы из Тюмени вылет отложен почти на три часа - с 17:10 на 20:00.

Также в полночь в Тюмени ожидали самолет из Шарм-эль-Шейха (Египет), теперь расчетное время его прилета - 12:15, вылет обратно, соответственно, перенесен - с 7:45 на 13:30.