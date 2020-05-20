В Тюмени назвали лучшие проекты о медицине в соцсетях

Информационно-просветительский паблик "Подслушано в медицине [Тюменская область]" возглавил рейтинг лучших проектов региона на медицинскую тематику в социальных сетях. Соответствующий рейтинг составило рейтинговое агентство "Сибирь" на основе анализа более 10 ресурсов и мнения экспертов.

Паблик "Подслушано в медицине [Тюменская область]" является самым многочисленным подобным тюменским проектом в социальной сети "ВКонтакте". Ежедневно здесь публикуются новости региональной сферы здравоохранения, анонсируются акции и профилактические мероприятия, публикуются полезные советы, тематический юмор, опросы, компилируются новости медучреждений Тюменской области. Недавно дружественный администраторам сообщества аккаунт начал работу и в сети Instagram.

Здесь же пользователи могут поделиться проблемами, задать волнующие вопросы и получить на них ответы, обменяться опытом друг с другом, что разительно отличает "Подслушано в медицине [Тюменская область]" от других подобных проектов. В перспективе, по мнению экспертов, данная площадка должна вырасти в единое пространство для обсуждения и решения острых вопросов сферы здравоохранения, а также стать местом общения и сближения пациентов и врачей. А благодаря удобному закрепленному меню любой пользователь может быстро найти интересующие его сообщения на различную тематику и даже почитать о выдающихся врачах региона.

Второе место в рейтинге занял проект "Территория здоровья | Тюменская область". Хотя данный проект делает акцент на сайте, социальные сети не остаются без внимания. "Территория здоровья" может похвастаться страницами во "ВКонтакте", Instagram, на Facebook (где является крупнейшим подобным тюменским проектом), в Twitter и "Одноклассниках", однако последние две давно не баловали подписчиков новыми публикациями.

Замыкает тройку лидеров самый молодой для Тюмени медицинский проект – МЕДИНФО72, представленный во "ВКонтакте", на "Одноклассниках" и Facebook, в Twitter и Instagram; имеется и собственный сайт. Данный проект также собирает актуальную информацию от медучреждений Тюменской области, а особый акцент делает на уникальных авторских материалах на профилактическую тематику. Вкупе с ежедневными обновлениями и обилием полезной информации во всех популярных среди тюменцев социальных сетях (за исключением YouTube, который требует особого формата) данный проект, по мнению экспертов, является многообещающим.

Напомним, ранее РА "Сибирь" составило рейтинг лучших врачей различной специализации в период с февраля 2019 по февраль 2020 года. В ходе исследования учитывались опросы экспертов, мнения представителей медицинского сообщества, отзывы пациентов на специализированных сайтах и в социальных сетях, а также первый независимый "Рейтинг терапевтов России".

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