20 мая – Всемирный день травматолога

Фото Ивана Горбунова

Всемирный день травматолога не является красным днем календаря, но имеет важное значение для всех врачей, связанных с данной профессией. Это не только травматологи, но и ортопеды, хирурги, а также студенты и профессора профильных учебных заведений.

В этот день каждый, кто когда-то получал травму, переломы, вывихи, готов сказать слова благодарности всем, кто стоит на страже нашего здоровья. Ведь именно оперативные и уверенные действия врачей, лечащих травмы, позволяют многим из нас в короткие сроки вернуться к обычному образу жизни после полученных увечий, а кому-то и вовсе сохранить эту жизнь. Эта профессия требует от людей максимальной концентрации, высокой квалификации, быстрой реакции и умения принимать ответственные решения. Именно травматологи приходят на помощь людям, пострадавшим в дорожных авариях или бытовых происшествиях, они облегчают боль тем, кто упал, ударился или получил какую-либо травму.

Про Тюмень

По статистике, в Тюмени в апреле замечено снижение количества обращений в приемное отделение ОКБ № 2 вполовину от обычного для этого месяца (по сравнению с предыдущими годами). Это связано с ограничительными карантинными мероприятиями.

В мае количество обратившихся, напротив, возросло. Однако этот рост ожидаемый, он отмечается каждый год и связан с открытием дачного сезона, который всегда дает увеличивает число фактов бытового травматизма.

Специалисты рекомендуют тюменцам при получении травмы обследовать ее самостоятельно, и, если вы сомневаетесь, что ситуация требует медицинской помощи, имеет смысл сперва получить консультацию дежурного врача-консультанта скорой медицинской помощи (городские номера: 8 (3452) 50-99-00, 50-89-93).

Если вам кажется, что помощь все же необходима, то лучше обратиться в скорую помощь или самостоятельно доехать до травматологической поликлиники ОКБ № 2 (единый телефон контакт-центра: 56-22-02).

Специалистам МЕДИНФО 72 удалось связаться с руководителем службы экстренной и неотложной помощи ОКБ № 2 Антоном Терехиным и узнать, что должно быть в аптечке каждого и как оказать первую помощь.

"Если говорить о травмах, то обязательно в аптечке должны быть бинты и жидкий антисептик. Антисептиком нужно обработать края раны, не трогая саму рану. Из бинта сделать не давящую повязку. И обязательно позвонить в диспетчерскую службу скорой помощи", – рассказал Антон Терехин.

Также врач рассказал, какие травмы могут участиться с наступлением лета.

"Количество обращений, связанных с переломами, зимой и летом примерно одинаково. В холодное время года на статистику влияет гололед, в теплое - активный отдых. Однако в летнее время добавляются также и бытовые травмы, которых становится больше. Чаще всего речь о порезах и ушибах, но бывают и более опасные последствия, вплоть до черепно-мозговых травм и травм позвоночника", – поделился специалист.

Предупредить травмирование можно, если соблюдать технику безопасности. Это касается как использования строительной техники и приспособлений, так и активного отдыха.

"При езде на велосипеде, самокате, роликах и их электрических разновидностях не забывайте о защите. Во время купания категорически не рекомендуется нырять с берега во избежание травмы головы и шейного отдела позвоночника", – предупредил Антон Терехин.

Будьте аккуратны и старайтесь избегать травм, объясняйте детям, почему так важно соблюдать осторожность, и тогда близкое знакомство с травматологией обойдет вас стороной!

Интересные факты из области травматологии

* Одна из самых крепких костей – большая берцовая кость. Она способна выдержать нагрузку до полутора тонн.

* Человеческие кости полностью обновляются каждые семь лет, однако с возрастом этот процесс значительно замедляется.

* Чаще всего люди ломают кисть руки и ключицу.

* Больше всего переломов за свою жизнь получил американский каскадер – более 400 травм. Однако счастливо прожил до 80 лет.

* По мнению ученых, самым безопасным физическим упражнением является ходьба.

* В Х веке нашей эры для фиксации переломов применяли раствор из глины, муки и яичного белка.

* Только в XIX веке для наибольшей прочности гипса стали использовать алебастр. Однако первоначально его применение сводилось к тому, что поврежденную конечность опускали в бочку с этим средством и ждали, когда оно затвердеет.

* Современный метод наложения гипсовой повязки был применен в 1853 году на Кавказской войне, что позволило уберечь многих солдат от ампутации.