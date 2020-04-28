Евгений Шамсуллин: профессия, без которой нам не жить

Фото из личного архива Евгения Шамсуллина

Сегодня, 28 апреля, в России отмечают День работников скорой помощи. Эти люди первые оказывают медицинскую помощь пострадавшим в авариях. Они приезжают на вызовы одиноких стариков и спасают людей с сердечными приступами и инсультами, облегчают симптомы отравления и помогают детям с высокой температурой. Фельдшер скорой помощи – профессия, о которой мы так мало знаем, но без которой не выживем.

Этой весной каждый россиянин осознал, насколько важно ценить и уважать медицинских работников. Именно они всегда первыми оказываются на передовой невидимого фронта и вступают в борьбу с вирусами, в том числе и такими опасными, как COVID-19.

Фельдшер тюменской областной станции скорой помощи Евгений Шамсуллин рассказал МЕДИНФО 72, как его коллегам работается в такое непростое время и насколько они защищены от возможного заражения. Сейчас бригада, в которой он работает, выезжает только на вызовы, связанные с коронавирусом.

"Мы одеваемся в костюмы спецзащиты и выезжаем на вызов. По прибытии уточняем у пациента данные эпидемиологического анализа, затем разбираемся, необходимо оказать помощь на месте или нет. К каждому вызову - подход индивидуальный, все госпитализации согласованы выше по инстанциям. Если это подтверждённый коронавирус, то сразу уточняем, в какой бокс инфекционной больницы везти, после чего начинаем транспортировку. Не снимая средства защиты, едем в стационар, где еще раз уточняем необходимый бокс. Если ничего не изменилось, то передаем пациента в стационар под присмотр врача. Костюмы используются по одному на каждый вызов, мы не ходим в них сутками, как многие считают. После каждого вызова с диагнозом "коронавирус" автомобиль скорой помощи обрабатывается, костюмы снимаются и утилизируются", – поделился Евгений.

Мы все должны понимать, что задачи, выполняемые сейчас медиками, – это не просто работа, к которой привыкло большинство людей: проснулся, сходил в офис, вернулся домой. Нет, они всегда на страже и готовы оказать помощь людям, которым это жизненно необходимо. По словам Евгения, у него даже мысли не возникало отказаться работать в период пандемии.

"У нас люди согласны работать, были даже добровольцы. Сейчас такой период в жизни настал, что если не мы, то больше некому. Наша работа всегда имеет определенный риск. Здесь, выбирая профильность, мы идем на этот риск вполне осознанно и делаем это для того, чтобы не подвергать остальных опасности. Я предпочитаю заниматься вызовами повышенной тяжести. Это риск и огромная ответственность, которую лучше буду нести я, а не кто-то другой", – признался фельдшер скорой помощи.

Флешмоб мирового сообщества медиков с просьбой оставаться дома, наверняка, повлиял на мысли и намерения многих россиян. Но все же, к сожалению, далеко не все понимают важность самоизоляции.

"Чем больше люди ходят по улицам, чем больше контактируют с другими, тем больше риск заразиться или заразить других. Сейчас все уже начали забывать, что введен режим самоизоляции, многих тюменцев можно наблюдать и на улицах, и в продуктовых магазинах. Сидите дома, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью! Потом погуляем, поработаем, сделаем все, что надо сделать", – призвал Евгений Шамсуллин.

МЕДИНФО 72 присоединяется к призыву оставаться дома от тюменского фельдшера скорой помощи. Хочется благодарить сотрудников скорой не только в праздничный день, но и делать это постоянно. Они сейчас больше всех остальных подвержены опасности. Но несмотря ни на что, каждый из них готов выполнять свою… а можно ли назвать это работой? Призвание – не иначе. Простое человеческое спасибо!