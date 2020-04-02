Задать вопрос офтальмологам тюменцы могут в режиме онлайн

Фото: ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер"

Пациенты Областного офтальмологического диспансера получили возможность задать вопросы врачам-офтальмологам в режиме онлайн.

Данная мера вызвана действием в регионе режима повышенной готовности и проведением по всей России комплекса карантинных мероприятий. С понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 дежурные врачи диспансера готовы бесплатно ответить на возникшие у граждан вопросы по телефону или через Skype.

Чтобы связаться со специалистом взрослого отделения диспансера (ул. Холодильная, 118, корпус 1), нужно обратиться к врачу по определенному адресу в Skype в зависимости от требуемого отделения:

* Отделение приема взрослого населения – ood_vzrosloe

* Отделение глаукомы – ood_glaucoma

* Диагностическое отделение – ood_diagnostic

* Хирургическое отделение – ood_hirurg

Также обратиться к врачу с вопросом можно по телефону через единый номер контакт-центра: +7 (3452) 50-37-44.

С офтальмологами, работающими по адресу ул. 50 лет Октября, 66, корпус 1, также можно связаться по телефону или в Skype:

* Отделение приема детского населения – ood_detstvo_1, ood_detstvo_2 или +7 (3452) 41-12-72

* Дневной стационар – ood_dn.stac или +7 (3452) 41-60-10

* Лаборатория контактной коррекции – ood_lkkz или +7 (3452) 41-60-08

"Главный приоритет нашего диспансера – это здоровье и комфорт пациентов. В условиях, когда гражданам запрещено выходить из дома без крайней необходимости, и в стране объявлена выходная неделя, мы не можем остаться в стороне. Необходимость в нашей помощи не стала ниже, поэтому мы решили помочь пациентам оставаться на связи с врачами, чтобы чувствовать себя спокойнее и поберечь здоровье", - отметил руководитель Областного офтальмологического диспансера Леонид Протопопов.

Отметим, что данная консультация пациентов врачами диспансера не является врачебным приемом. Специалисты не назначают препараты или лечение.

Напомним, для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции в регионе Областной офтальмологический диспансер временно приостановил прием пациентов: как плановые посещения специалистов учреждения, так и оперативные вмешательства.