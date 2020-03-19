Специалисты Областного офтальмологического диспансера попали в топ-50 лучших врачей Тюмени

Фото: ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер"

Сразу два врача Областного офтальмологического диспансера вошли в рейтинг лучших врачей Тюмени различной специализации. Список, состоящий из 50 фамилий, основываясь на мнении экспертов и пациентов, подготовило агентство "Сибирь" за период с февраля 2019 по февраль 2020 года.

Областной офтальмологический диспансер представлен врачами-офтальмологами высшей категории Леонидом Протопоповым, возглавляющим учреждение, и Владимиром Васильевым, заведующим диагностическим центром. Оба врача являются одними из ведущих офтальмохирургов диспансера. Ими проведены сотни операций, в том числе высокотехнологичные.

Одними из важнейших ценностей учреждения являются профессионализм и новаторство. С приходом на руководящую должность Леонида Протопопова процессы внутри клиники организуются максимально эффективно как для врачей, так и для пациентов, внедряются новые технологии для непрерывного движения вперед, а коллектив работает максимально слаженно, что и нашло отражение во мнении экспертов при составлении рейтинга.

Диспансер оснащен передовым оборудованием и оказывает широчайший спектр услуг, в том числе, самых современных на мировом уровне. Также Областной центр входит в состав медицинского кластера Тюменской области – уникального регионального проекта "Медицинский город", где наряду с другими ведущими клиниками Тюмени успешно развивает экспорт медицинских услуг.

Заслуженность попадания врачей в рейтинг подтверждается и отзывами благодарных пациентов, причем не только из России. Операции, выполненные врачами, пользуются большой популярностью и среди жителей стран СНГ, и граждан дальнего зарубежья. К примеру, в конце февраля 2020 турист из Великобритании выбрал именно Областной офтальмологический диспансер для проведения операции, основываясь на советах друзей и родственников.

"Уже на следующий день после лазерной коррекции, утром, я даже не чувствовал, будто накануне не была операция, настолько всё прошло гладко и легко, и настолько всё хорошо сейчас. Никакого дискомфорта, реабилитация прошла быстро, и я замечаю огромные перемены. Теперь мне придется адаптироваться к моему новому зрению, и это немного странно, но при этом восхитительно", - отметил Константин Дюгай, пациент ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", медицинский турист из Великобритании.