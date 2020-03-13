Лазерная эпиляция чувствительных зон – гарантия гладкой кожи на долгие годы

Бритвенные станки, воск и крема для эпиляции утрачивают свою популярность из-за недолговечности получаемого результата, образования вросших волосков, раздражения и болезненности. Для безупречно гладкой и нежной кожи в чувствительных местах всё больше девушек выбирают лазерную эпиляцию, особенно – подмышек и зоны бикини.

В Тюмени услуги лазерной эпиляции подмышек и зоны бикини оказывает многопрофильный медицинский центр SmartClinic. Лазерная эпиляция проводится квалифицированным косметологом на качественном диодном аппарате, который применяется для любого типа кожи и цвета волос.

Процедура обладает множеством плюсов и преимуществ. Лазерная эпиляция идеальна для кожи, склонной к раздражению и образованию вросших волосков, и доступна в любое время года. Также процедура относительно безболезненна (может вызывать дискомфорт в виде пощипывания), а в некоторых случаях при удалении волос в чувствительных зонах можно попросить специалиста об обезболивании.

Но, самое главное, этот способ эпиляции весьма экономичен, так как не требует частого повторения в отличие от шугаринга, станков и прочих методик. Таким образом, вы получаете возможность забыть о ненужной растительности на долгие годы.

Однако лазерная эпиляция показана не всем. Отказаться от процедуры рекомендуется при наличии: патологии онкологического характера; периода беременности и грудного вскармливания; сахарного диабета; непереносимости лазерного или светового воздействия; предрасположенности к аллергиям; вирусных болезней в тяжелой форме; механических повреждений кожи подмышечных впадин; множественных родинок или бородавок; нарушении гормонального фона.

Узнать подробности и записаться на процедуру в медицинский центр SmartClinic можно по телефону +7(3452)56-01-03. Подробнее на сайте.

Перед процедурой обязательна консультация специалиста.