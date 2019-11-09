Деликатная тема: что тюменкам важно знать об инъекциях гиалуроновой кислотой

В современном российском обществе есть множество незаслуженно табуированных тем. Одна из них, которую обсуждать не принято, - интимное омоложение. Между тем, от удовлетворенности женщины самой собой и своей интимной жизнью зависит и психическое, и физическое здоровье.

Гормональный сбой, роды, возрастные изменения – вот неполный список факторов, при которых может потребоваться интимное омоложение. К счастью, есть эффективный способ борьбы с данной проблемой – гиалуроновая кислота. Эта кислота является важным элементом межклеточного матрикса, так как поддерживает уровень гидратации тканей, способствует сохранению их эластичности и упругости.

Суть метода заключается в инъекциях препаратов (филлеров) на основе гиалуроновой кислоты высокой степени очистки. Благодаря своим природным свойствам гиалуроновая кислота может быть показана как по медицинским, так и эстетическим соображениям.

Метод отличается атравматичностью, минимальным сроком восстановления и высокой эффективностью. Риск аллергической реакции на препарат практически отсутствует, и более того – филлеры на основе гиалуроновой кислоты можно применять для коррекционных процедур даже при гормональных сбоях на фоне климактерического периода. Процедура длится до 30 минут, максимальный эффект достигается через месяц и длится около года, после чего процедуру можно повторить.

В Тюмени услугу интимного омоложения гиалуроновой кислотой предоставляет многопрофильный медицинский центр SmartClinic, причем сейчас на неё действует СКИДКА 10%. Процедуру выполняет гинеколог, к.м.н, доцент Максимова Наталья Анатольевна. Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону +7 (3452)56-01-03.