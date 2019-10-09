На улице Луначарского временно ограничат движение

В Тюмени с 23 часов 9 октября до 6 часов 10 октября будет ограничено движение транспорта по улице Луначарского — на участке от улицы Степана Халтурина до улицы Пролетарской.
Ограничение связано с работами по капитальному ремонту улицы Чернышевского – улицы Полевой, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты движения. Пути объезда перекрытого участка: улица Флотская, улица Ямская, улица Льва Толстого.
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