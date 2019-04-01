В Тюмени на неделе до +6 и почти без осадков

09:15 01 апреля 2019
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Стабильную и сухую погоду обещают синоптики на первую неделю апреля в Тюмени.

Сегодня, 1 апреля, в городе днем до +6°C, к вечеру возможен небольшой дождь.

Со вторника по четверг в областном центре днем до +4°C, в темное время суток температура будет опускаться до –4°C. В среду, 3 апреля, в областном центре будет пасмурно, однако осадков не предвидится. 

В пятницу в Тюмени днем до +5°C и солнечно. В выходные, 6 и 7 апреля, днем до +6°C и без осадков.

Теги: погода
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