В Тюмени на неделе до +6 и почти без осадков

Стабильную и сухую погоду обещают синоптики на первую неделю апреля в Тюмени.
Сегодня, 1 апреля, в городе днем до +6°C, к вечеру возможен небольшой дождь.
Со вторника по четверг в областном центре днем до +4°C, в темное время суток температура будет опускаться до –4°C. В среду, 3 апреля, в областном центре будет пасмурно, однако осадков не предвидится.
В пятницу в Тюмени днем до +5°C и солнечно. В выходные, 6 и 7 апреля, днем до +6°C и без осадков.
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