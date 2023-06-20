Тюмень заливает дождем

16:09 20 июня 2023
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Начавшиеся в понедельник дожди в Тюмени обещают затянуться до 21 июня.

"До конца дня 20 июня, а также в ночные часы 21 июня, на юге Тюменской области пройдут продолжительные дожди. Количество осадков менее чем за 48 часов достигло более 100 мм", - предупреждает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Помимо дождей, новая неделя ознаменовалась резким похолоданием (в  дневные часы около +8 градусов) и усилением ветра с порывами до 25 м/с.

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