Тюмень заливает дождем

Начавшиеся в понедельник дожди в Тюмени обещают затянуться до 21 июня.

"До конца дня 20 июня, а также в ночные часы 21 июня, на юге Тюменской области пройдут продолжительные дожди. Количество осадков менее чем за 48 часов достигло более 100 мм", - предупреждает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Помимо дождей, новая неделя ознаменовалась резким похолоданием (в дневные часы около +8 градусов) и усилением ветра с порывами до 25 м/с.