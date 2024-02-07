Тобольские автоинспекторы советуют воздержаться от поездок по северной трассе

Снег, гололедные явления, порывы ветра, резкие температурные перепады в дневное и ночное время наблюдаеются сегодня на территории Тобольска, Тобольского, Вагайского и Ярковского районов, в связи с этим тобольская Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам ограничить поездки на дальнее расстояние до улучшения условий.
Особенно не рекомендуется выезжать на трассы начинающим, пожилым водителям, а также родителям с детьми.
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