Тобольские автоинспекторы советуют воздержаться от поездок по северной трассе

10:38 07 февраля 2024
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Фото из архива https://t.me/gibdd72

Снег, гололедные явления, порывы ветра, резкие температурные перепады в дневное и ночное время наблюдаеются сегодня на территории  Тобольска, Тобольского, Вагайского и Ярковского районов, в связи с этим тобольская Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам ограничить поездки на дальнее расстояние до улучшения условий.

Особенно не рекомендуется выезжать на трассы начинающим, пожилым водителям, а также родителям с детьми.

Теги: ГИБДД Тюменской области , погода , Тобольск , Ярковский район
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