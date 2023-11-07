В выходные жители Тюменской области любовались северным сиянием

Фото - https://vk.com/astro_tower

Северное сияние, благодаря мощной манитной буре, в выходные дни могли наблюдать жители многих населенных пунктов Тюменской области - снимками делились жители Тобольска, Ялуторовска, Тюмени и разных муниципальных районов. Впрочем, характерное для северных широт явление в ночь с 5 на 6 ноября наблюдалось повсеместно в России, в новостях писали про Пермский край, Нвосибирск, Подмосковье и даже Крым.

Отметим, северное сияние - это природное явление оптического характера, при котором светится верхний слой атмосферы из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного света. Обычно геомагнитное поле Земли распределяет магнитные бури на Северный и Южный полюса, но в очень редких случаях это явление можно увидеть не только над самыми северными и самыми южными морями. Так может произойти только в одном случае – если вращающееся вокруг своей оси Солнце в момент мощной вспышки займет такую позицию, при которой эпицентр взрыва будет "смотреть" в сторону Земли.

Надо отмтеить, что жители Подмосковья, Калининградской, Ленинградской, Нидегородской областей, да и нашего Тобольска сияние в этом году уже наблюдали в сентябре.

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, начавшаяся в конце прошлой недели сильная магнитная буря с перерывами и заметно меньшей интенсивности продолжилась в понедельник, наблюдается она и сегодня. Сутки вторника на Земле начались с возмущений геомагнитного поля интенсивностью и до конца дня возмущения геомагнитного поля сохранятся - оно будет колебаться от слабо возмущенного до слабых магнитных бурь. По предварительному прогнозу, в течение двух последующих дней также возможны слабые возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие уровня магнитной бури.