СХК "Газовик" переиграл лидера Восточной конференции

Фото: Ассоциация поддержки и развития студенческого хоккея «Студенческая хоккейная лига»

Тюменский студенческий хоккейный клуб "Газовик" в рамках Чемпионата Студенческой хоккейной лиги в гостевой встрече нанёс поражение команде УралГУФК из Челябинска.

Игры прошли 8 и 9 февраля на льду академии хоккея "Трактор". Тюменцы и челябинцы выступают в Восточной конференции. В первой встрече "Газовик", к сожалению, без шансов проиграл со счётом 0:11 и позволил УралГУФК выйти на первое место в лиге, сравнявшись по очкам земляками, командой "Политехник".

Но во второй игре парни собрались и навязали борьбу. Упорный матч перешёл в буллиты и завершился победой тюменцев со счётом 4:3. В основное время у подопечных Юрия Смирнова отличились Дамир Гайнулин, Игнат Романенко и Данил Намруев. Решающий буллит исполнил Евгений Шубин. Отметим, что это вторая в истории победа "Газовика" над УралГУФК в рамках чемпионата, и предыдущая тоже стала героической - в "Финале восьми" сезона 2022/23 тюменцы переиграли оппонентов в овертайме со счетом 7:6.

После 14 проведенных встреч тюменцы находятся на 7 позиции с 10 очками. УралГУФК также после 14 встреч занимает первое место (23 очка), челябинский "Политехник" опустился на вторую строчку (22 очка), но имеет две игры в запасе. Замыкает тройку лидеров "Локомотив" из Новосибирска (14 игр, 19 очков).