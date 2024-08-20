Шоу-турнир "Сила Тюменской области" провели в Тобольске

В Тобольске 17 августа при поддержке члена Общественной палаты Тюменской области Алисы Вагаповой областная Федерация силового экстрима провела под эгидой всемирной богатырской лиги "Сильнейшая нация мира" региональный открытый силовой шоу-турнир "Сила Тюменской области".
Участие в соревнованиях приняли атлеты-представители Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Тюмени и Тобольска. За победу боролись 12 атлетов, которые разделились на две смешанные команды по 6 человек.
Команды состязались в двух дисциплинах: кантовка покрышки (80 оборотов за минимальное время) и рывок гири (80 повторений одной рукой за минимальное время). Атлеты выполняли упражнения поочерёдно, сменяя друг друга.
Каждый член команды приложил все свои силы, умения и старания, чтобы достичь цели. Атлетам были вручены медали, грамоты, рекордные сертификаты. Наилучшие результаты из представителей команд показали Василий Мартынов и Анатолий Белов. Атлетам вручены кубки.
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