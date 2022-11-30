На всероссийских соревнованиях по фигурному катанию в Тюмени выступили более 100 спортсменов

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Тюмени 23 ноября завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан". Короткие и произвольные программы на льду катка "Прибой" продемонстрировали более 100 спортсменов.

Отметим, что соревнования "Тюменский меридиан" становятся всё более популярными и массовыми: в прошлом году за победу боролись немногим более 50 человек из 12 регионов. В этом году участие в одиночном катании приняли 111 фигуристов из 17 регионов страны.

Соревнования посетили представители Москвы и Санкт-Петербурга, Тюменской, Свердловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской и Московской области, Красноярского, Пермского и Приморского края, Татарстана, Якутии, Крыма и Удмуртии, а также из ХМАО и ЯНАО.

Среди тюменцев лучший результат показал воспитанник СШ "Прибой" Егор Карнаухов – он занял третье место в короткой программе среди мастеров спорта. Но, к сожалению, в итоговом зачете с учётом произвольной программы Егор стал седьмым.

Воспитанница ДЮСШ №1 Виктория Иванова среди мастеров спорта вошла в десятку, заняв 9 место (13 результат в короткой и 7 – в произвольной)

Среди юношей, выступающих по программе КМС, в десятку вошёл Платон Жарков (СШ "Прибой"): 9 результат в короткой программе, 7 результат – в произвольной, и 7 место в итоговом зачёте.

В состязании юношей 1-го спортивного разряда тюменец Тимофей Пушкарёв стал в итоговом зачёте шестым (пятое место в короткой и шестое в произвольной программе).

С официальными протоколами можно ознакомиться в прикрепленном документе.