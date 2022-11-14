Тюменский район стал лучшим в областном ГТО

Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" прошел в эти выходные. Участие приняло 196 человек из 26 муниципальных образований Тюменской области.

На церемонии закрытия посол ГТО в Тюменской области, председатель федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова вручила победителям и призерам заслуженные награды.

Итоги подводились в личном и командном зачетах.

В общекомандном зачете золото взяла команда Тюменского муниципального района, второе место заняли спортсмены города Ялуторовска, замкнула тройку победителей сборная Тюмени.

В состав команды-победителя вошли спортсмены из поселков Боровский, Винзили, Новотарманский, а также сел Каскара и Луговое. Все они так или иначе связаны со спортом - кто-то действующие спортсмены, кто-то занимается тренерством или обучает детей. Сдавая нормативы ГТО, они хотят показать детям и молодежи, насколько важно заниматься спортом, и что физическая культура не только помогает поддерживать себя в форме, но и повышает настроение.

Денис Яцентый, представитель сборной команды Тюменского района:

Мы рады, что нам удалось показать свои силы и подготовку. Результатами довольны. На нашем счету три первых места, три вторых, одно третье и одно четвертое. Это результат командной работы. Наша сборная состоит не из 8 человек – она больше. В ней все те, кто так или иначе принимал участие в подготовке. Мы благодарны МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Тюменского муниципального района, в особенности директору Досаеву Андрею Ивановичу и заместителю директора Прокомьеву Олегу Валерьевичу за предоставление материально-технической базы при подготовке сборной команды. Также Овчинникову Виталию Ивановичу за непосредственное участие в формирование сборной команды.

По итогам фестиваля будет сформирована сборная команда области, которая примет участие во всероссийских соревнованиях.