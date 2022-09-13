Тюменские школьники успешно выступили на российском фестивале ГТО

В Международном детском центре "Артек" подвели итоги фестиваля ВФСК ГТО среди школьников. В соревнованиях приняли участие команды из 71 региона России, тюменцы заняли 6 командное место. Для Тюменской области нынешнее выступление стало лучшим за всю историю участия наших команд в этом фестивале, отметили в депспорта ТО.

Тюменскую область представили 8 победителей и призеров областного этапа соревнований из Тюмени, Армизонского, Омутинского, Ярковского и Тюменского районов - Маргарита Игнатьева, Виталина Горева, Антон Мамонов, Алексей Дубоделов, Диана Шенбель, Василиса Волкова, Алексей Егоров и Дмитрий Угрюмов.

В перечень испытаний вошли бег на 60, 1500 и 2000 метров, метание мяча, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки), подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), плавание на 50 метров, стрельба из электронного оружия, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

"Начиная со второго дня соревнований, тюменские спортсмены боролись только за высшие результаты и уверенно занимали третью строчку. Лишь в заключительный день они опустились в итоговом протоколе с третьего на шестое место", - сообщает депспорта.