Титулованные лыжники России выступят на летнем чемпионате в Тюмени

17:30 12 сентября 2022
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С 15 по 20 сентября в "Жемчужине Сибири"  сильнейшие спортсмены страны будут соревноваться в лыжероллерной программе. В первый день их ждет индивидуальная гонка "классикой". Второй день будет посвящен классическому спринту. Завершится соревновательная программа гонкой с раздельного старта свободным стилем. В финале чемпионата России, 20 сентября, лыжники пробегут  кросс.

Участие с  соревнованиях примут мужская и женская сборные России. Часть спортсменов уже в  "Жемчужине Сибири", они проходили здесь учебно-тренировочные сборы. Среди них олимпийские чемпионы, обладатели Большого хрустального глобуса — Александр Большунов и Наталья Непряева, а также тюменцы Денис Спицов, Иван Якимушкин, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Глеб Ретивых и другие. 

Билеты с трансфером до стадиона и без него уже в продаже.

Теги: лыжероллеры , лыжные гонки
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