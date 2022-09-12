Титулованные лыжники России выступят на летнем чемпионате в Тюмени

С 15 по 20 сентября в "Жемчужине Сибири" сильнейшие спортсмены страны будут соревноваться в лыжероллерной программе. В первый день их ждет индивидуальная гонка "классикой". Второй день будет посвящен классическому спринту. Завершится соревновательная программа гонкой с раздельного старта свободным стилем. В финале чемпионата России, 20 сентября, лыжники пробегут кросс.

Участие с соревнованиях примут мужская и женская сборные России. Часть спортсменов уже в "Жемчужине Сибири", они проходили здесь учебно-тренировочные сборы. Среди них олимпийские чемпионы, обладатели Большого хрустального глобуса — Александр Большунов и Наталья Непряева, а также тюменцы Денис Спицов, Иван Якимушкин, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Глеб Ретивых и другие.

Билеты с трансфером до стадиона и без него уже в продаже.