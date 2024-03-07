Лыжники Тюменской области посоревнуются на ежегодном турнире памяти Мельникова

В Тюмени традиционно пройдет региональный турнир по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР, Заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова.

9 и 10 марта в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" соберутся лыжники со всей области. Это порядка 400 участников разных возрастов. Начало гонок в 13:00.

В первый день спортсмены от 9 до 18 лет посоревнуются в свободном стиле на дистанциях от 1 до 5 км. А во второй соревновательный день выступят мужчины и женщины от 19 до 70 лет и старше. Им предстоит преодолеть дистанции 3 и 5 км в зависимости от возраста также свободным стилем.

По итогам ежегодного турнира выявят сильнейших спортсменов, сформируют список кандидатов в спортивные сборные команды Тюменской области, а также участники смогут выполнить разряды нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.