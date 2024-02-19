Моор и Вяльбе подвели итоги лыжных гонок Всероссийской спартакиады сильнейших

Большие спортивные события очень важно посещать всей семьей. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги соревнований по лыжным гонкам, которые прошли в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших с 9 по 18 февраля.
Лучшие лыжники России соревновались в спринте, скиатлоне, раздельном старте, командном спринте, эстафете и масс-старте. В турнире приняли активное участие и спортсмены из Республики Беларусь. Команда Тюменской области завоевала 4 серебряные и 2 бронзовые медали.
"Борьба была упорной. Тем ценнее и важнее награды. Поздравляю наших атлетов!" – прокомментировал Александр Моор. Губернатор выразил признательность всем спортсменам за яркие эмоции, которые они подарили болельщикам за десять соревновательных дней. Отдельная благодарность главы региона за доверие к Тюменской области – Федерации лыжных гонок России и ее президенту Елене Вяльбе.
Вяльбе уверена, что мировая элита лыжных гонок находится сейчас в России и, и поблагодарила Тюмень за радушний прием:
Всероссийская спартакиада сильнейших – главный старт сезона. Он прошел просто суперуспешно. Спасибо всем в Тюмени. Организационные моменты были на самом высоком уровне. Соревноваться надо в Тюмени – смотрите, какая красота!
Она высоко оценила уровень развития массового лыжного спорта в Тюменской области.
"Поездила по районам, встречалась с юными спортсменами. У вас хорошая база. В целом в стране лыжные гонки не терпят какого-то бедствия. У нас очень хорошая заполняемость лыжниками детских спортивных школ. Главное, чтобы у регионов была возможность обеспечить их инвентарем. Дети должны любить то, чем они занимаются. Тогда сто процентов будет результат", – уверена президент Федерации лыжных гонок России.
С этим полностью согласен Александр Моор. За участниц женского масс-старта в заключительный день соревнований губернатор болел вместе со своей семьей.
"Важно, чтобы мы в своих семьях культивировали здоровый образ жизни, регулярные занятия физической культурой и спортом. И, конечно же, нужно привлекать наших детей на такие большие соревнования. Потому что я знаю по себе, с детства занимаясь спортом, когда ты смотришь на выступления спортсменов, видишь результаты, чувствуешь эту атмосферу, эмоции, которые переживают атлеты, – это очень сильный мотивирующий фактор", – подчеркнул Александр Моор.
В стране запущен проект "Всей семьей", приуроченный к Году семьи и направленный на укрепление семейных ценностей. Самый главный и важный пример детям всегда подают родители, убежден глава региона.
По данным организаторов, за все дни соревнований по лыжным гонкам в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших "Жемчужину Сибири" посетили более 20 тысяч болельщиков.
В марте в тюменском центре зимних видов спорта планируется провести чемпионат России по биатлону. "До новых встреч в "Жемчужине Сибири"!" – обратился к спортсменам и болельщикам Александр Моор.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru