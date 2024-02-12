Гонки Спартакиады сильнейших в Тюмени перенесли с 15 на 13 февраля

13:41 12 февраля 2024
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Решение о переносе гонок принял оргкомитет соревнования в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, сообщает информационный центр правительства ТО.

13 февраля пройдут эстафеты 4х7,5 км у женщин и мужчин. Начало гонок в 11:00 и 13:00 соответственно.

Приобретенные на 15 февраля билеты действительны для посещения соревнований 13 февраля 2024 года. Также можно вернуть деньги в соответствии с порядком возврата.

Теги: лыжные гонки , перенос
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