Гонки Спартакиады сильнейших в Тюмени перенесли с 15 на 13 февраля

Решение о переносе гонок принял оргкомитет соревнования в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, сообщает информационный центр правительства ТО.

13 февраля пройдут эстафеты 4х7,5 км у женщин и мужчин. Начало гонок в 11:00 и 13:00 соответственно.

Приобретенные на 15 февраля билеты действительны для посещения соревнований 13 февраля 2024 года. Также можно вернуть деньги в соответствии с порядком возврата.