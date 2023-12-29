Сайт Спартакиады сильнейших появился в Тюменской области

С 9 по 18 февраля 2024 года состоится главное спортивное событие сезона - @spartakiada2024 II Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Победителей определят в 14 видах спорта.

Тюменская область примет соревнования по лыжным гонкам. Сайт, посвященный этому событию, уже запущен - csp72.ru

На сайте актуальная информация и программа соревнований. Представители СМИ через сайт могут получить аккредитацию, а болельщики уже в скором времени - приобрести билеты, с трансфером и без него.