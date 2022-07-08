Более 200 тюменских школьников участвуют в фестивале ГТО, лучшие поедут в "Артек"

Областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся общеобразовательных организаций 9 и 10 июля состоится в Тюмени.

Победители фестиваля отправятся в международный детский центр "Артек" и примут участие в тематической дополнительной образовательной общеразвивающей программе "Команда ГТО".

В спортивном событии примут участие более 200 школьников из 25 муниципальных образований области. Состязания пройдут в двух возрастных категориях: 11-12 лет и 13-15 лет. В Тюмень съедутся победители муниципального этапа, который состоялся в первый месяц лета.

Школьникам предстоит выполнить ряд нормативов. 9 июля в 14.45 в СОЦ "Зодчий", (ул. Луначарского, 2, корп. 5) состоятся заплывы на 50 м.

10 июля в 10.00 в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) участникам предстоит показать свою силу в беге на 60 м, подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжке в длину с места толчком двумя ногами. Позже, в 15.45, на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) стартуют финальные испытания: метание мяча, бег на 1,5 км и 2 км.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров запланирована на 19.00 на территории стадиона.