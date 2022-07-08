Автогонщики региона примут участие в чемпионате по новой системе

9 июля на автодроме учебного центра РО ДОСААФ в поселке Метелёво стартует первый тур чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту (ралли-спринт). Церемония открытия соревнований запланирована на 12.00. Подведение итогов и награждение состоится в 17.00.

В заездах легковых автомобилей примут участие порядка 40 пилотов от 14 лет из Тюмени, Тюменской области и Екатеринбурга. Наряду с опытными гонщиками в состязаниях примут участие и спортсмены-любители.

Главный секретарь чемпионата, судья Российской автомобильной Федерации Дмитрий Соколов:

На чемпионат приезжают и непрофессиональные гонщики, для которых автоспорт становится настоящей страстью. Спортсмены готовы тратить все свое свободное время на оттачивание техники вождения и усовершенствование технических узлов своих автомобилей. Такие соревнования являются ощутимым толчком для развития. Нынешние титулованные автогонщики когда-то приезжали на чемпионат новичками, а сейчас имеют спортивные разряды и множество наград.

Пилотам предстоит проехать на время по асфальтированной трассе произвольной конфигурации протяженностью около 700 метров.

Впервые чемпионат стартовал в 2000 году. Состязания 2022 года предполагают новое деление по классам согласно мощности автомобиля. По словам председателя организационного комитета чемпионата, подобное деление уже существовало в 2013-2014 годах и предполагает более справедливое судейство.

"Некоторые участники вкладывают большие ресурсы в модернизацию автомобилей и наращивают их мощность. Получается, что раньше в одном заезде могли принимать участие разные по мощностям и возможностям автомобили. В связи с этим было принято решение сменить классификацию. Перед заездами участники пройдут процедуру взвешивания автомобиля и замер мощности двигателя", - поделился председатель оргкомитета соревнований Илья Соколов.

Чемпионат состоит из пяти этапов, второй запланирован на 30 июля.