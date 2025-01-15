Афанасьев занял второе место в Медиалогии среди глав столиц УрФО за 2024 год

Фото из телеграм-канала Максима Афанасьева

Глава Тюмени Максим Афанасьев в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа, составленном компанией "Медиалогия", по итогам 2024 года занял вторую строчку, не первом месте - глава Екатеринбурга Алексей Орлов на третьем - глава Салехарда Алексей Титовский.

Наиболее упоминаемыми о деятельности Афанасьева стали такие инфоповоды как избрание его главой Тюмени, анонс разработки мастер-плана города в 2025 году, который предполагает масштабную реконструкцию центральной части города в едином стиле, а также отчет главы на гордуме о результатах деятельности администрации за 2023 год, селекторное совещание о мерах по устранению последствий ливней.

В рейтинге также проанализирована медийная активность председателей дум областных центров. В нем по отношению к коллегам лидирует председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова - в общем списке глав и председателей она занимает шестое место, опережая по цитируемости главу Ханты-Мансийска. Второе место среди председателей дум и восьмое в общем рейтинге заняла спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий, на третьем и девятом соотвественно - их коллега из Кургана Игорь Прозоров.

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 100 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: январь - декабрь 2024 года. Данные для рейтинга рассчитаны 13 января 2025 года.