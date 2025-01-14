Спрос на автокредиты в Тюменской области за год вырос более чем на 60 процентов

Фото - пресс-служба ВТБ

По данным ВТБ, жители Тюменской области в 2024 году оформили в банке 6,6 тысячи автокредитов на сумму свыше 8 млрд рублей. Это на 65% больше по количеству и на 62% - по объему, чем в 2023 году. В целом по российскому рынку в ушедшем году выдачи автокредитов приблизились к 2,3 трлн рублей, в полтора раза "обогнав" значение 2023 года.

В 2024 году авто стало единственным сегментом рынка розничного кредитования, показавшим прирост. Высокий результат во многом обеспечила повышенная активность покупателей. Повлиял отложенный с 2022 года спрос, а также повышение утильсбора, подтолкнувшее многих купить машину до изменения тарифов. В 4 квартале интерес к автокредитованию снизился, но традиционный предновогодний рост случился и в этом декабре – на 10%.

В среднем тюменцы оформляли автокредиты на 1,22 млн рублей (+2% за год) сроком 6,1 года – на 3 месяца дольше, чем в 2023 году. Как и ранее, основным спросом пользовались машины с пробегом. Однако благодаря стимулирующим мерам на первичном рынке - таким как господдержка и субсидированные программы производителей - доля новых авто в выдачах осталась на достаточно высоком уровне – 30%. Подавляющее большинство машин, купленных клиентами на первичном рынке, были китайского или российского происхождения. В структуре выдач ВТБ по итогам 2024 года на бренды из этих стран пришлось около 90%.