Тюменские лыжники и биатлонисты в зимнем сезоне выиграли 176 медалей

Тюменская область достойно завершила зимний спортивный сезон 2021-2022 года. 53 спортсмена в этом сезоне выступали в составе сборной команды Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону. Подготовку спортсменов вели 15 тренеров во главе со старшими тренерами Андреем Ивановым (лыжные гонки) и Максимом Кугаевским (биатлон).

В состав кандидатов в сборную команду России входят 15 человек: лыжники Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Наталия Мекрюкова, Елизавета Бекишева (юниорский состав) и биатлонисты - Евгений Гараничев, Александр Логинов, Андрей Вьюхин, Денис Таштимеров, Виктория Сливко, Любовь Калинина и Ксения Шнейдер (обе в юниорах).

На соревнованиях УФО всероссийского и международного уровней, включая XXIV Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, лыжники завоевали 72 медали: 31 золотую, 20 серебряных и 21 бронзовую. На счету биатлонистов - 56 медалей: 20 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых.

Всего спортсменами отделения лыжных гонок и биатлона Центра спортивной подготовки Тюменской области за спортивный сезон 2021-2022 годов завоевано 128 медалей.

Существенно пополнили копилку медального зачета нашего региона юные воспитанники СШОР по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.

На всероссийских соревнованиях, межрегиональных соревнованиях и первенствах России юные воспитанники спортивной школы завоевали 48 медалей: 17 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых. Из них преимущественная часть на счету биатлонистов – 44 медали!

Итого на счету наших лыжников и биатлонистов – 176 медалей за этот зимний сезон.